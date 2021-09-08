8 Eylül 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:25

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı, dizilerin yeni bölüm tanıtımlarının yayınlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Sezon finalinde Derin ve Asya'nın içinde olduğu arabanın uçuruma yuvarlanması sonucunda neler olduğu izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SADAKATSİZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni sezon için çekimlerin sürdüğü bilinen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Sadakatsiz'in yeni sezonuyla Ekim ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi güçlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni sezonda yeni bölümleriyle Ekim ayında Kanal D'de yayın hayatına devam edecek.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finalinde Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi olmuştur. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Sadakatsiz sezon finali bölümünde Asya ve Derin uçurumdan yuvarlanır. Bu talihsiz kaza sonucunda Volkan acı içinde kıvranırken, Asya ve Derin'in yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmemektedir.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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