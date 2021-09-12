12 Eylül 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 15:07

Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül 2021 Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan ve Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı'nın üstlendiği Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? İşte Uzak Şehrin Masalı konusu ve oyuncuları

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi, pazar günleri FOX Tv'de olacak.





12 Eylül Pazar akşamı Fox TV ekranında Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümü ile seyircinin karşısına geçecek. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin konusu da oldukça dikkat çekiyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti.

Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi.

Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı... Kürşat Eroğlu... Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları, Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti... Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu...

UZAK ŞEHRİN MASALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta gerçekleştirildi. Kars'ta yapılan çekimler bölgenin tarihi ve turistik yönlerinin de tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak.

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