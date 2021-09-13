13 Eylül 2021 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:03

İçimizden Biri dizisi yayın hayatına başladı. Show Tv'de ekrana gelen Aşk, drama türündeki dizinin senaryosunu senaryosu Banu Kirmitçi ve Irmak Gelirler yazıyor. Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun, yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri oyuncularından Bora Akkaş "Adam" , Özge Yağız ise "Havva" karakterine hayat veriyor. Peki İçimizden Biri oyuncuları kimlerdir? İşte yeni dizi İçimizden Biri konusu ve oyuncu kadrosu

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu Adam ile Müslüman Türk ailenin kızı Havva'nın yaşadığı sıra dışı aşkı ele alan İçimizden Biri dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Özge Yağız (Havva Aladağ)

Bora Akkaş (Adam Willson)

Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)

Derya Alabora (Eva Willson)

Renan Bilek (William Willson)

Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)

Benian Dönmez (Adile Aladağ)

Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)

Deniz Cengiz (Hanım Gürler)

Korhan Herduran (Hulusi Güler)

Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)

Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİNİN KONUSU

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır.

Adam'ın babası William Türkiye aşığıdır ve Marmaris'te yaşar. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği esnada Havva ile karşılaşır ve ona ilk görüşte aşık olur. Havva'nın ailesinin bu duruma karşı çıkmasıyla ikilinin mücadele süreci başlar.

Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır.

Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır...

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümüyle Show Tv'de seyircinin karşısına çıkan İçimizden Biri dizisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekiliyor.

Uzak Şehrin Masalı konusu ve oyuncuları!