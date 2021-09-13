13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00

Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? sorusu, Show Tv ekranlarında başlayan yeni dizi 'İçimizden Biri'nde rol almasıyla birlikte gündeme geldi. Ceren Yalazoğlu, İçimizden Biri dizisinde başroldeki Havva karakterinin ablası Hatun'u canlandırıyor. Başarılı oyuncu, daha önce Beni Affet dizisinde de rol almıştı. İşte Ceren Yalazoğlu'nun oynadığı diziler

İÇİMİZDEN BİRİ HATUN GÜLER KİMDİR? (CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ)

Hatun, Havva'nın küçük ablası, kocası Hulusi'nin eli maşalı karısıdır. Entirikaya düşkünlüğünden olsa gerek, elini kirletmeyi hiç sevmez; her daim maşa kullanmayı tercih eder.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Televizyonda Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizileriyle seyirciyle buluşan oyuncu tiyatroda Terapi Ötesi oyunu ile sahneye çıktı.

CEREN YALAZOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER



Ceren Yalazoğlu Karakoç Beni Affet dizisinde hayat verdiği Kader karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç 167 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. Ceren Yalazoğlu ilk olarak Unutma Beni dizisinde yer almıştır. Son yer aldığı dizi ise Maria İle Mustafa dizisi olmuştur.

Ceren Yalazoğlu şimdilerde, Show Tv'de başlayan İçimizden Biri dizisinde Htun karakterini canlandırmaktadır.

Yalazoğlu, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile evlenmiştir.