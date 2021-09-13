13 Eylül 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:36

Uzak Şehrin Masalı 1. bölümüyle Fox TV ekranında yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide yıllardır evlatları için kocasının zulmüne katlanan Umay'ın yaşadıkları konu alınıyor. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan ve Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı'nın üstlendiği Uzak Şehrin Masalı ilk bölümü kaçıranlar için Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Uzak Şehrin Masalı 1.bölüm izle (ilk bölüm)

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, her pazar saat 20.00'dda FOX Tv'de...

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM İZLE (FOX TV)

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı, FOX'un yeni dizisi "Uzak Şehrin Masalı" Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuları kadrosunda barındırıyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Uzak Şehrin Masalı 1. bölümüyle FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat'ın yer aldığı dizi, ilk bölümü ile seyirci derinden etkiledi.

İlk bölümüyle izleyicide büyük merak uyandıran "Uzak Şehrin Masalı"nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan'ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar.

Ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eskitepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir...

Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm konusu ise şöyle:

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder.

Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir...

Uzak Şehrin Masalı konusu ve oyuncuları!

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