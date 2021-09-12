12 Eylül 2021 Pazar 20:49 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 20:49

İkimizin Sırrı 6. bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İkimizin Sırrı 6. bölümde Neva, Alp'in kendisine yemek hazırlamasından çok etkilenir. Alp'e duygularını anlatan Neva, kendisinin onun tarafından ne kadar önemsendiğini anlar. Youtube ve Atv kanallarından İkimizin Sırrı 6. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İkimizin Sırrı 6. bölüm full izle Atv!

İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Bir annenin kızıyle hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İkimizin Sırrı 6. bölümüyle 12 Eylül 2021 Pazar akşamı Atv'de ekrana geldi.

İkimizin Sırrı 6. bölümde Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar.

Alp, annesinin bütün yaptıklarından sonra Neva'yı annesine karşı korur.

Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır. Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir.

Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.