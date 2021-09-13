13 Eylül 2021 Pazartesi 20:09 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:09

Yasak Elma 111. bölümüyle izleyicisini yeni sezonuyla karşıladı. Yasak Elma 111. son bölümde Yıldız, Kocası Çağatay'ın kendisine kötü davranmasından yola çıkarak onun hayatında başka bir kadın olduğunu düşünür ve bu işin peşine düşer. Yıldız, Çağatay'ı yakın takibe alırken karşısına hiç tahmin etmeyeceği bir şey çıkar. Peki Yasak Elma yeni sezonda neler olacak? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 111.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 111. son bölüm full izle FOX Tv (yeni sezon)

Yasak elma'nIn yeni sezonunda Kumru karakterine hayat verecek olan oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılı oyunculuğuyla bu dizide de izleyenlerin beğenisini kazanacak. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Murat Aygen, Yasmin Erbil, Ece Dizdar, Erdal Özyağcılar ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma 111.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 111. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma'nın yeni sezonunda diziye yeni oyuncular dahil oldu.

Yasak Elma 111. bölümde Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Çağatay, Yıldız'a kötü davranmaya başlar. Yıldız da bunu göz önünde bulundurarak kocasını takip eder. Çağatay'ın hayatında başka bir kadın olduğunu düşünen Yıldız, şirkete yeni gelen kadına kafayı takar.

Yıldız'ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender'in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır.

Yıldız'ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YENİ SEZONDA YASAK ELMA'YA YENİ OYUNCULAR DAHİL OLDU!

Beşinci sezonuna girmeye hazırlanan ve kadrosundan birçok isme veda eden Yasak Elma, bambaşka bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun veda ettiği diziye bu sezon, 4 yeni isim katıldı.

İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları:

BİRAN DAMLA YILMAZ

Yılmaz dizide Kumru'yu canlandıracak. Ve Ender ile Yıldız'ın dikkatlerini üzerine toplayacak.

MURAT AYGEN

Aygen dizide, Kumru'nun babası Doğan'ı canlandıracak. Doğan, şirketin başına geçecek ve tüm dengeleri değiştirecek.

YASMİN ERBİL

Sanatçılar Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Erbil dizide, Kumru'nun yakın arkadaşı Canan'ı canlandıracak.

ECE DİZDAR

Feyza Üstündar karakterini canlandıracak olan oyuncu dizide, Çağatay'ın eski sevgilisini canlandıracak.