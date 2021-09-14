14 Eylül 2021 Salı 23:44 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 23:44

Ada Masalı 13. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın yeni bölümü Star Tv ekranlarında yayınlandı. Ada Masalı 13. bölümde İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler. Ancak gerçeğin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı 13. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 13. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 13. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 13. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri izleyici ile buluşuyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, 13. bölümüyle 14 Eylül 2021 Salı akşamı ekrana geldi.

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 13. bölümde Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir.

İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler. Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir.

İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları her adımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile.

Alper, kendini Biricik'e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.

Fatih ve Latif'in Selma ve Zeynep'in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır.

Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.

Çekimleri İzmir'de gerçekleşen, Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.