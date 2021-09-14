14 Eylül 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 23:49

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Masumlar Apartmanı 38. son bölümde İnci'nin ölümünden sonra Safiye'nin hastalığının arttığı görülüyor. Han ise bir süre akıl hastanesinde kaldıktan sonra kendi dünyasında yaşayıp, eve dönmek istemiyor. Masumlar Apartmanı 36.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle tek parça!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (38. BÖLÜM)

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Masumlar Apartmanı 38. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuyla 14 Eylül 2021 Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de ekrana geldi.

MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinin 38. Bölümünde İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır.

Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer.

Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder.

Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.