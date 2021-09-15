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Medya

14 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları: Baht Oyunu, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı reyting sıralaması

14 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Kim Milyoner Olmak İster, Baht Oyunu, Ada Masalı, Benim Kocam Yapmaz, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Eylül 2021 reyting sonuçları

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:10
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14 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Benim Kocam Yapmaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

14 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması ,ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması , ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haberyer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması , ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert , üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye aldı.

14 Eylül reyting sonuçları açıklşanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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