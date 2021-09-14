13 Eylül 2021 Pazartesi reyting sonuçları: MasterChef, Yasak Elma, Kalp Yarası reyting sıralaması

14 Eylül 2021 Salı 09:08 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:08

13 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV ve TRT 1'de ekrana gelen; İçimizden Biri, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Aykut Enişte ve Gönül Dağı dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre zirveyi kim kaptı? İşte 13 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

13 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası ,ikinciliği Müge Anlı İle Ttalı Sert, üçüncülüğü ise MasterChef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert , üçüncü sırada ise Kalp Yarası yer aldı.

13 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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