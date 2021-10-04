4 Ekim 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:23

Kalp Yarası 14. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Ayşe'nin Azade hanıma söylediği "Aşkımı satın alamazsın!" sözü Kalp Yarası 14. bölüme damga vurdu. Diğer yandan Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande, Ferit ve Ayşe'yi ayırmak için ne yapacak? Kalp Yarası 14. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 14. bölüm izle!

KALP YARASI 14. BÖLÜM İZLE ATV!

Kalp Yarası, 4 Ekim 2021 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle saat 20.00'de Atv'de...Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 14. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası 14. bölümde Ferit ve Ayşe'nin hayatları kökten değişir!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 14. bölümde Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur.

Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Ayşe hapisten çıkar ve kendine bir ev tutar. Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur.

Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Azade hanım, Ayşe'ye Ferit'ten ayrılması için bir teklif sunuyor. Ayşe ise Azade hanıma "Aşkımı satın alamazsın!" der.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

Ayşe, Ferit'e boşanma belgesi getirerek "Bitsin bu iş..." der. Ferit, Ayşe'yi ikna edebilecek mi?