8 Ekim 2021 Cuma 14:36 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 14:36

Kalp Yarası 15. bölümden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Ayşe Ferit'e hafızasını kaybettiği söylenen Hande için çabalamasını söylüyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, 15. bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmana Ayşe'nin Ferit'e söylediği "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi" sözü damga vurdu. Peki Kalp Yarası 15. yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

KALP YARASI 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Kalp Yarası 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yeni bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de...

KALP YARASI 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana ne bana ne de başkalarına... İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor" der. Ferit ise "Kıyma bana, kıyma bize" diyerek Ayşe'yi ayrılmamaya ikna etmeye çalışır.

Kalp Yarası 15. Bölüm 2. Fragmanında Hande'nin ameliyattan sonra hafızasını yitirmiş gibi davranması sonucu herkes buna inanır.

Hande'nin durumuna üzülen Ayşe, "Git ve onu yaşat Ferit" der. Ferit ise Ayşe'ye "Sevmediğim birine seviyormuşum gibi davranayım öyle mi?" der.

Ayşe, Feritle olan evliliklerinin herkese zarar verdiğini düşünerek ondan vazgeçmeye karar verir.

Fragmanda Ayşe Ferit'e hafızasını kaybettiği söylenen Hande için çabalamasını söylüyor. Azade ise oğluna yeniden bir şeylere başlama şansı olduğunu söyleyerek onu Hande ile tekrar bir ilişkiye başlaması için yönlendirmeye çalışıyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ferit ve Ayşe'nin hayatları kökten değişir!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 14. bölümde Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur.

Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Ayşe hapisten çıkar ve kendine bir ev tutar. Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur.

Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Azade hanım, Ayşe'ye Ferit'ten ayrılması için bir teklif sunuyor. Ayşe ise Azade hanıma "Aşkımı satın alamazsın!" der.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

Ayşe, Ferit'e boşanma belgesi getirerek "Bitsin bu iş..." der. Ferit, Ayşe'yi ikna edebilecek mi?

Kalp Yarası 14 bölüm full izle Youtube!