7 Ekim 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:17

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekrana gelen son bölümüne Gülben'in istendiği sırada altına kaçırması damga vurdu. Diziyi takip edenler heyecanla Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. OGM Medya imzalı dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun2un yer alıyor. Peki Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gülben ve Esat'ın yaşananlardan sonra ne yapacakları ise heyecanla bekleniyor. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı, 41. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. TRT 1'de ekrana gelen dizinin son bölümünde yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi.

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar.

Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur.

Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben, Esat'ın kendisini istediği sırada heyecana kapılır ve altına kaçırır. Olab biteni anlamaya çalışan Esat, bu durumu öğrendiğinde ne yapacak?

Masumlar Apartmanı 41.Bölüm izle Youtube!

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