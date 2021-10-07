7 Ekim 2021 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:47

Masumlar Apartmanı 41. Bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı son bölümde Esat ve annesi Gülben'i istemeye gelir. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır Masumlar Apartmanı 41.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle tek parça!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (41. BÖLÜM)

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de... Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin 41. Bölümünde Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar.

Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur.

Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.