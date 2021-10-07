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Dizi

Masumlar Apartmanı 41.Bölüm izle Youtube! Masumlar Apartmanı 41. son bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı, 41. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yalşattı. TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı 41.bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben, Esat'ın kendisini istediği sırada heyecana kapılır ve altına kaçırır. Olab biteni anlamaya çalışan Esat, bu durumu öğrendiğinde ne yapacak? Masumlar Apartmanı 41.bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle tek parça!

7 Ekim 2021 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:47
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Masumlar Apartmanı 41. Bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı son bölümde Esat ve annesi Gülben'i istemeye gelir. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır Masumlar Apartmanı 41.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle tek parça!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (41. BÖLÜM)

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı dizisinin 41. Bölümünde Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar.

Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur.

Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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