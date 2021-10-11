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Dizi

Masumlar Apartmanı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 42. Bölümde sürpriz gelişme

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı2nın 42. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 42. Bölüm 2. Fragmanında Gülben'in kına gecesi yapılıyor. Tedavi olup geri dönen Naci ise Safiye'ye sürpriz bir evlilik teklifi hazırlıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? İşte Masumlar Apartmanı 42. Bölümden 2. Fragman.

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:43
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Masumlar Apartmanı 42. bölümden heyecanla beklenen 2. fragman yayınlandı. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanında Gülben'in kına gecesi izleyenleri duygulandırdı. Diğer yandan Naci de Safiye'ye evlenme teklifi etmek için hazırlanıyor. İşte Masumlar Apartmanı 42. Bölüm 2. Fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM 2. FRAGMANI


MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FRAGMANI


MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin finalinde Gülben, Esat'ın kendisini istediği sırada heyecana kapılıp altına kaçırdı. Bu finalin ardından yeni bölümde neler yaşanacağı heyecan içerisinde beklenmeye başlandı. Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Gülben-Esat cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Gülben'i olduğu gibi kabul eden Esat, düğün için hazırlıklara başladı. Kına gecesi için bindallı giyen Gülben, ablası Safiye'yi duygulandırdı. Diğer yandan Naci'nin Safiye'ye yüzük alması, yeni bölümde bir evlenme teklifi olacağının sinyalini verdi.

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın da geri döndüğü görülüyor.

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Masumlar Apartmanı, Salı akşamı TRT1'de...

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