11 Ekim 2021 Pazartesi 09:23 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:23

Teşkilat 17. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 17. bölümünde gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir. Ekip, sağ salim buı işin üstesinden gelebilecek mi? Teşkilat 17. bölümü izleyemeyenler için Youtube ve TRT1 Teşkilat son bölüm izleme linkleri haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 17. bölümüne Zehra'nın ani kararı damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 17. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 17. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 17. BÖLÜM FULL İZLE TRT 1

Teşkilat, 17. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 17. bölüm full izle tek parça (Teşkilat son bölüm)

TEŞKİLAT 17. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Türk istihbaratına dair yaşanan kritik operasyonları konu alan Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer alıyor.

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





TEŞKİLAT 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 17. bölümde, gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.

Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır.

Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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