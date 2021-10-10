10 Ekim 2021 Pazar 20:44 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 20:44

İkimizin Sırrı 10. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, final bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İkimizin Sırrı 10. bölümde Alp, kendisini vuranın kim olduğunu açıklar. Diğer yandan babası Neva'yı Alp'ten uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Neva, Alp'ten boşanacak mı? Youtube ve Atv kanallarından İkimizin Sırrı final bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. İkimizin Sırrı 10. bölüm full izle Atv!

İKİMİZİN SIRRI 10. BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

İKİMİZİN SIRRI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE YOUTUBE!

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Neva artık yok!"

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecn İkimizin Sırrı, final bölümüyle ekrana geldi.

İkimizin Sırrı 10. bölümde Alp'in yaralanmasıyla birlikte Neva'nın söylediği "Beni yalnız bırakma ne olur..." sözü son bölüme damga vurdu.

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır.

Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez. Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkındadır.