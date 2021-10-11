11 Ekim 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:18

Yargı, 4. Bölüm izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı 4. bölümde Ceylin, Ilgaz'ı Çınar'ı suçlamaması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ilgaz ilkelerinden ödün vermeyince devreye Ceylin girer. Çınar konusunda Ilgaz'ı ikaz eder. Ilgaz, Ceylin'in sözlerini dinleyecek mi? Yargı 4. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Yargı 4. Bölüm izle!

YARGI 4. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi, her hafta Pazar akşamı yeni bölümleriyle Kanal D'de...

YARGI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" 4. bölümü ile ekrana geldi.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisinin 4. bölümünde Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?

ÇINAR, CEYLİN'E KARDEŞİ İNCİ İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİ VERİYOR!

Ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor. Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar. Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır.

"VİCDAN HATIRLADIKÇA HİÇBİR SUÇ UNUTULMAZ"

Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.

Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.

Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?

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