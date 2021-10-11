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Medya

10 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

10 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de İkimizin Sırrı (Final), Star Tv'de Bayi Toplantısı, FOX Tv'de Yalancılar ve Mumları, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Şabaniye, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Ekim 2021 reyting sonuçları

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23
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10 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı; Şabaniye, Yalancılar ve Mumları, Bayi Toplantısı, Yargı, Teşkilat, İkimizin Sırrı (Final bölümü) ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 10 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

10 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilatı, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

Teşkilat 17. Bölüm full izle Trt1!

İkimizin Sırrı 10. bölüm full izle Atv (final)

Yargı 4. bölüm full izle!

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