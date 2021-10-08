8 Ekim 2021 Cuma 10:19 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:19

Camdaki kız 14. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 14. son bölümde Nalan, Sedat'ın telefonda Cana'ya "Senden Önemli Hiçbir Şey Yok" dediğini duyuyor. Diğer yandan annesi ile çatışması bitmeyen Nalan, bu kez bambaşka bir gerçekle yüzleşiyor. Nalan, Feride'nin aslında annesi olmadığını öğrenecek mi? Camdaki Kız 14. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 14. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 14. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki kız 14. bölümde Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat'la yakınlaşma kararı veriyor.

Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.

Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat'la yakınlaşma kararı almıştır fakat bu sırada Cana'nın bambaşka planları olduğundan habersizdir. Nalan, Feride'ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri'den yardım ister.

Nalan gerçekleri öğreniyor mu?

Camdaki kız 14. bölümde Annesine ulaşamayan Nalan, eve girip kapıyı kilitli bulur. Hayri'den yardım isteyen Nalan, annesinin yatağının üstünde mektupları ve gerçek annesine dair gerçekleri bulacaktır.

Feride, Nalan ve Hayri'yi görünce yumuşamaz ve Nalan'ı evden gönderir. Hayri, Feride'nin evinde olanlardan sonra Nalan'ı nefes alması için sahile götürür ve onunla sohbet eder. Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalansa gittikçe büyür...

NALAN, SEDAT VE CANA'NIN KONUŞMASINI DUYUYOR!

Nalan Sedat ile daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. Ancak şahit olduğu telefon konuşması Nalan'ı oldukça şaşırtır.

Nalan, Sedat'ın Cana ile konuşmasına şahit olur.

Sedat, Cana ile telefonda konuşurken "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Düşündüğünden daha çok... Senden Önemli Hiçbir Şey Yok benim için bu hayatta..." der. Sedat Nalan'a yine ne yalan söyleyecek? Nalan, Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi öğrenecek mi?

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