7 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar...

7 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Ekim 2021 reyting sonuçları
Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması
7 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özet aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı. İşte reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM