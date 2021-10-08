7 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar...

8 Ekim 2021 Cuma 11:10 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:10

7 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

7 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

Camdaki Kız 14. bölüm full izle YouTube!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4.bölüm full izle!

Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli öldü mü?

Kuruluş Osman 65. bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 41. son bölüm full izle!