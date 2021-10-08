8 Ekim 2021 Cuma 10:12 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:12

Kuruluş Osman, yeni sezonuyla Atv ekranlarında izleyenlerine kavuştu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 65. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. İşte Kuruluş Osman 65. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 65.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YENİ SEZON)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 65. bölümde Osman Bey, Katalanlarla savaşıyor

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık: Benim için bir hikayenin daha sonu geldi Atv ekranlarının sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk bölüm ekrana geldi.

Osman Bey'in düşmanla mücadele ettiği yeni bölümde 'Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir.' sözü damga vurdu.

ORHAN'IN DOĞUMU HERKESI SEVİNCE BOĞUYOR!

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur.

OSMAN BEY'İN DÜŞMANLARI ÇOĞALIYOR!

Kuruluş Osman 65. bölümde Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

MALHUN HATUN, BALA'NIN GEBELİĞİNİ ÖĞRENİYOR...

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman, yeni sezonda da yeni bölümleriyle her çarşamba Atv'de...

KURULUŞ OSMAN'A 16 YENİ OYUNCU KATILDI

Hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

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