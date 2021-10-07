7 Ekim 2021 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:18

Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nini ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 14. yeni bölümünde Nalan, Sedat'ın telefonda Cana'ya "Senden Önemli Hiçbir Şey Yok" dediğini duyuyor. Nalan, Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi öğrenecek mi? Camdaki Kız 14. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ 14. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.

Nalan gerçekleri öğreniyor mu?

Annesine ulaşamayan Nalan, eve girip kapıyı kilitli bulur. Hayri'den yardım isteyen Nalan, annesinin yatağının üstünde mektupları ve gerçek annesine dair gerçekleri bulacaktır.

NALAN, SEDAT VE CANA'NIN KONUŞMASINI DUYUYOR!

Nalan Sedat ile daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. Ancak şahit olduğu telefon konuşması Nalan'ı oldukça şaşırtır.

Nalan ise Sedat'ın konuşmasına şahit oluyor.

Sedat, Cana ile telefonda konuşurken "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Düşündüğünden daha çok... Senden Önemli Hiçbir Şey Yok benim için bu hayatta..." diyor. Sedat Nalan'a yine ne yalan söyleyecek? Nalan, Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi öğrenecek mi?

Camdaki Kız, yeni bölümüyle 7 Ekim Perşembe akşamı Kanal D'de...

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