7 Ekim 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:48

Baht Oyunu 16. bölüm izleyenlerinin karşısına geçti. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen'in yer aldığı Baht Oyunu 16. bölümde Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyuyor! Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Ada şimdi ne yapacak? Baht Oyunu 16. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 16. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 16. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 16. bölümde Ada'nın başına bir dizi şanssızlıklar gelir. Ada, kötü bahtından dolayı yaşadığını sandığı bu olaylardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da aşkın büyüsüne kapılmıştır.

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 17. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 16. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı.

BAHT OYUNU 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 16. bölümde Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar.

Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Bora, Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için aday olduklarını söyleyerek yeni bir yazı hazırlama görevi verir. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar.

Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.

BAHT OYUNU FİNAL YAPIYOR!

Baht Oyunu dizisi için final kararı verildi. Uzun süredir televizyon ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi ekranlara veda ediyor.

Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final kararı vermesi takipçilerini hüzne boğdu.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrolleri paylaştığı Baht Oyunu, final bölümüyle 12.10.2021 Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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