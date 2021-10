7 Ekim 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:49

FOX Tv'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 3. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı dizide Azra, Sergen'in kendisini aldattığından şüphelenmektedir. Sanem ise Sergen'in bu durumunu ablasına söylemeye karar verir. Azra, kocasının kendisini aldattığını öğrenecek mi? Peki Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölümde neler yaşandı? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm izleme Youtube linki.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. BÖLÜM İZLE

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 3. bölümde yaşananlar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. BÖLÜM FULL İZLE

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 3. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölümde babalarıyla yüzleşen Azra, Sanem ve Güneş'in duyguları alt üst olmuştur.

Hayatlarında kalmaya kararlı olan Faruk'u bir tehlike olarak gören Çolpan'ın ise tüm çabalarına rağmen geçmiş peşini bırakmayacaktır.

Azra'nın tesadüfen karşılaştığı çaresiz bir anne kısa bir süre içinde hayatına hem umut hem keder getirecektir.

İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay'ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül'ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Alpay'ın gizlediği mali bilgileri bulan Azra, mahkemeye itiraz eder ve ilk duruşmayı kazanır. Diğer yandan Alpay'ın gizli aşkından bir çocuğu olduğu ortaya çıkar.

Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım'a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir.

Alpay'a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül'ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler.

Sanem'in, Ural ve kızıyla yakınlığından rahatsız olan Eylül, kurnaz planlarıyla Sanem'in kuyusunu kazmaya niyetlenir.

Azra ve Sanem'in hayatlarını değiştirecek bazı gerçekler ise şans eseri şahit oldukları bir konuşmayla ortaya çıkar...

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor.

"Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

5 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Ada Masalı, Baht Oyunu reyting sıralaması

Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Sadakatsiz 33. bölüm full izle (son bölüm)

Baht Oyunu 16. bölüm full izle Youtube!

Masumlar Apartmanı 41.Bölüm izle Youtube!