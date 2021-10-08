8 Ekim 2021 Cuma 10:09 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:09

Sadakatsiz 33. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz 33. bölümde; Asya sır perdesini çözmeye çalışıyor! Kaza yapan adamın hiçbir şey hatırlamaması sonucu Asya ona destekçi olmak için elinden geleni yapıyor. Kaza yapan adam ile Asya arasında duygusal bir bağ mı oluşacak? Kazazede, kim olduğunu hatırlayacak mı? İşte son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 33. bölüm full izleme Youtube bağlantısı...

SADAKATSİZ 33.BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Sadakatsiz 33. bölümü izleyenlere gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Asya'nın Tekirdağ'da kalacak olması herkesi şaşkına uğrattı. Peki Derin bu işe ne tepki verecek? Asya,Volkan ve Derin üçgeninde neler yaşayacak? Sadakatsiz 33.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 33.BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 33. yeni bölümü ekrana geldi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm finaline Derin'in aslında yürüyebiliyor olması damga vurmuştu.

Sadakatsiz 33. bölümde Asya'nın kazadan kurtardığı adamın akıbeti, izleyenler tarafından merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 33. bölümde Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer.

Asya'nın Tekirdağ'a geri dönme kararı Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

"Ben hiçbir şey hatırlamıyorum, kazayı bile hatırlamıyorum. Bir tek seni hatırlıyorum Asya. Sanki kafamın içinde bir hapishane var, müebbet yemişim ve çıkamıyorum oradan" der. Asya ise "Belki beraber çıkarız oradan" diyerek adama destek olacağının sözünü verir.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir...

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatshttps://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumleriz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Evlilik Hakkında Her Şey 3. Bölüm full izle!

Kanunsuz Topraklar 2. Bölüm izle!

Kuruluş Osman 65.bölüm izle full hd tek parça!

Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!