8 Ekim 2021 Cuma 10:08 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:08

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın 2. bölümü izleyiciyle buluştu. FOX Tv'de ekrana gelen Kanunsuz Topraklar, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanacak imkansız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar 2. bölümde Gülfem, babası yüzünden küçük Elif'in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar. Kanunsuz Topraklar 2. Bölümü izlemek için haberimizdeki linketıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmenliğini Faruk Teber yürütürken, senaryosunu da Zülküf Yücel kaleme alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Malik Bey'i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar.

Davut'u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut'u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir.

Gülfem, Davut'un teslim olması için Fatma Ana'ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif'in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar.

Çolak'ın elinden kaçan Davut, jandarma komutanı Sezai'ye teslim olur. Malik'i vurduğunu söylese de Fatma Ana onun tabancasıyla gelip teslim olmuştur ve Malik Bey'i kendisinin vurduğunu iddia etmektedir.

Sezai, olayın görgü tanığı Gülfem'e, "Malik Bey'i Davut mu vurdu?" diye sorunca Gülfem hayır der.

İyileşen Malik Bey, Davut ve annesinden şikayetçi olmayacağını söyler. Fakat bunun için Davut'un imkansız bir görevi yerine getirmesi lazımdır...

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Kanunsuz Topraklar dizisinde; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan rol alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut, kardeşleri ve anne-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar.

Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir...

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