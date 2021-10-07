7 Ekim 2021 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:24

6 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Gladyatör, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Hükümet Kadın 2, Kanunsuz Topraklar, Dünya Hali ve MasterChef Türkiye programı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

6 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı. İşte reyting sonuçları...

20+ ABC İLK 10 PROGRAM

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