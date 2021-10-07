7 Ekim 2021 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:14

Kuruluş Osman dizisine Mari karakteriyle dahil olan Şeyma Korkmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Mari karakteriyle dizide rol alacak olan Şeyma Korkmaz, adını "Beni Affet" dizisiyle adını duyurmuştu. Peki Kuruluş Osman Mari kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Mari (Şeyma Korkmaz) nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN MARİ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Mari Kosses, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu.

Şeyma Korkmaz, 2019 yılında Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile evlendi.

ŞEYMA KORKMAZ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride) 2012-2018

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

Kuruluş Osman 65.bölüm izle full hd tek parça!