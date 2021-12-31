31 Aralık 2021 Cuma 10:05 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:05

FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar bu hafta yayınlanmadı. Yayın akışında yer almamasıyla birlikte dizinin takipçileri "Kanunsuz Topraklar bu hafta neden yok?" sorusuna yanıt aradı. Peki Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm ne zaman? İşte Kanunsuz Topraklar yeni bölüm tarihi...

KANUNSUZ TOPRAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

Kanunsuz Topraklar dizisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturamayacağız. Kısa bir aranın ardından her Çarşamba yeniden buluşmak üzere!" paylaşımı yapıldı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölümüyle 5 Ocak Çarşamba akşamı Fox TV ekranında izleyici ile buluşacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker.

Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür.

Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

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