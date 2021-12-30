30 Aralık 2021 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:06

Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı, dün akşam yayınlanan bölümü izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümüne Osman Bey'in geri dönüşü damga vurdu. Dizinin yeni bölümü ise önümüzdeki hafta ekrana gelmeyecek. Peki Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı haftasının gelip çatmasıyla beraber televizyon kanallarında yer alan birçok dizi, çekimlerine ara verdi. Yeni bölüm fragmanının dizinin ekrana geleceği hafta yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin de haftaya yayınlanmayacağı belli oldu. 5 Ocak Çarşamba tarihinde yayınlanması beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümün ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldığı için hayranlarından kısa bir süreliğine ayrı kalacak.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni bölümüyle 12.01.2022 Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir.

Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kuruluş Osman 77. bölümde Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah Şeyh Edebalı'yı zindana atmıştır.

Osman Bey, Kuruluş Osman son bölümde Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için İnegöl kalesini yakar.

Diğer yandan Turgut Bey, Mari ile evlenir.

Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşına girer.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.