13 Ocak 2022 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:52

Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, Yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin yeni bölümüne Osman Bey'in "Biz ölürsek Şehid oluruz. Ama sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz." sözü damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 78. bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman'ın nefes kesen 78. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanına Osman Bey'in "Biz ölürsek Şehid oluruz. Ama sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz." sözü damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN 78. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 78. bölümde Osman beyin yokluğunu fırsat bilen Dündar Bey ise, obadaki hatunlara "Sözümden çıkan olursa; Gayrı Bey buyruğunu çiğnemiş sayarım bilesiniz!" der. Osman Bey, tutsaklıktan kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'ın 78. yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Oyuncular: Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı... Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu... Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı... Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu... Kuruluş Osman... 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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