12 Ocak 2022 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:42

Yargı dizisinin yeni bölümünden ilk fragman ekrana geldi. Yargı 16. bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Ceylin, kurtulabilecek mi? Yargı 16. yeni bölümde neler olacak? İşte Yargı 16. bölüm fragmanı

YARGI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yargı dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta Pazar günü ekrana gelecek olan Yargı 16. bölümde Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanması için hukuk savaşı veriyor.

YARGI 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 16. bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin'i kurtarabilmek için mesleğinden istifa edip Avukatlık yapmaya karar veriyor.

ILGAZ, CEYLİN'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 16. bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin'i kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Metin ise Ceylin'e oğluna zarar verdiğini söyler. Ancak Ilgaz'ı yolundan çevirebilecek kimse yoktur. Ceylin, kurtulabilecek mi?

SON BÖLMDE NE OLMUŞTU?

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CEYLIN, CEZAEVINE GIRERKEN ILGAZ, ŞOK BIR KARAR ALIYOR!

Ceylin, cinayet şüphelisi olarak cezaevine giriyor! 9 Ocak Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 15. bölümünde Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır.

Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

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