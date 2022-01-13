13 Ocak 2022 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:36

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aras'ın tavırları Asya dahil herkesi şaşırtıyor... Volkan'ın evini basan Aras öfkeden çıldırır. Onu bu halde gören Asya ne yapacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 46. Bölüm Fragmanı

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 46. Bölüm Fragmanında Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez.

Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz. Asya, Aras'ın bu agresif tavırları karşısında ne yapacak?

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Başrollerinde; Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Yeliz Kuvancı(Bahar), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk) ve Alp Akar'ın (Ali) yer aldığı dizinin Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt ve Merve Çolak oturuyor.

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