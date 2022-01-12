12 Ocak 2022 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:49

Annemizi Saklarken dizisi 6. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Barış Yön'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Annemizi Saklarken 6. Bölümünde Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi olayları daha da büyütür. Peki Annemizi Saklarken 6. Bölümde neler oldu? Annemizi Saklarken son bölüm izle PuhuTv!

Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hatice Aslan gibi oyuncular yer alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Annemizi Saklarken 6. Bölümde Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora'nın baskıları da tepelerindeyken.

Fakat şimdi Handan'ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar'dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak.

Dündar'ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar'ın çocuklarının Handan'a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır.

Annemizi Saklarken son bölümde Zerrin'in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yoktur. Selin gitgide babasına dönüşmekte.

Derya artık Bora'dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan'ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.