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Medya

12 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Reyting sıralamasında zirvede kim var?

12 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda Kapıcılar Kralı, Logan: Wolverine, MasterChef Türkiye, Mahkum, Çakallarla Dans 4, Annemizi Saklarken ve 112 Acil Çağrı programı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 12 Ocak 2022 reyting sonuçları

13 Ocak 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:20
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12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Kapıcılar Kralı, Kanal D'de Logan: Wolverine, Star'da Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Çakallarla Dans 4, TRT1'de 112 Acil Çağrı izleyici karşısına çıktı. . Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Ocak reyting sıralaması

12 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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