20 Haziran 2021 Pazar 20:17 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 20:17

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret, yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. FOX Tv'nin sevilen dizisi Kefaret 31. bölümde Sinan'a aşık olan Nil, bu durumu kaldıramaz ve intihar eder. Sinan hem Nil'in ölümü hem de Zeynep'in ayrılığıyla dağılır. Zeynep ve Sinan barışacak mı? Kefaret 31. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 31.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....

KEFARET 31. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 31. BÖLÜM ÖZETİ

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

Kefaret 31. bölümde Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır.

Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Kafasını toparlayamayan Sinan operasyon sırasında vurulur.

Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar.

Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır.

Zeynep'in Ahmet'in evinde olmasını sindiremeyen Sinan ona evine dönmesini söyler.

Diğer yandan kurumdan gelen haber Zeynep'i hem sevindirir hem de ikilemde bırakır. Sinan ile birlikte Sude'nin evlatlık işlemleri için başvurabileceklerini söyler. Zeynep ne yapacak?

Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar.

Ayşe Hanım ise demans hastası olduğunu ögrenir. Hastalığını kabul edemeyen Ayşe hanım üzüntüden bunalıma girer.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer alıyor.