20 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları! Menajerimi Ara, Kefaret, Baş Belası reyting sıralaması

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:34

20 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Tv8'de Survivor, FOX Tv'de Kefaret, Star'da Menajerimi Ara, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Baş Belası, Show Tv'de Cici Babam ve TRT1'de İsviçre-Türkiye maçı izleyenleriyle buluştu. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? 20 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar dizilerinin reyting sıralaması

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, televizyonları başında vakit geçirdi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte reyting zirvesindeki yapımlar...

20 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total'de 1.sırada Atv'de ekrana gelen "Kardeşlerim", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor", 3.sırada Fox'ta yayınlanan "Savaşçı" dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kardeşlerim", 2.sırada TRT 1'de yayınlanan "Belçika-Rusya Euro 2020 karşılaşması", 3.sırada "Survivor" yer aldı.

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