27 Haziran 2021 Pazar 15:01 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 15:01

Kefaret bu akşam neden yok? sorusu, dizinin bu akşam yayınlanması beklenen bölümünün FOX Tv yayın akışında yer almamasıyla birlikte merak konusu oldu. Diğer kanallarda yayınlanan dizilerin sezon finali yapmasına rağmen çekimleri devam eden Kefaret dizisi, son haftalarda düşen reytingleri ile dikkat çekiyordu. Hafta sonu reytinglerinin düşmesiyle birlikte dizinini günü değişti. Peki Kefaret 32. bölüm ne zaman?

KEFARET BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kefaret dizisinin 32. bölümünü merakla bekleyen hayranlar Pazar akşamı ekranda bulamayacak. Çünkü hafta sonu reytinglerin fazla düşmesi nedeniyle, Kefaret dizisinin günü değişti.

KEFARET 32. BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV aldığı yeni karar ile diziyi Perşembe akşamları yayınlayacağını duyurdu. Kefaret 32. bölümüyle Temmuz ayının 1'inde ekranda olacak.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde operasyon sırasında vurulan Sinan'ın akıbeti merak konusu oldu. Kefaret 32. bölüm fragmanında Sinan'ın zorlu bir ameliyata girdiği görülüyor. İşte Kefaret yeni bölüm fragmanı...

KEFARET 32. BÖLÜM FRAGMANI





Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer alıyor.

Kefaret dizisi, yeni bölümleriyle Perşembe akşamı FOX Tv'de olacak.