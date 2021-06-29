Kefaret 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ''Benim tanıdığım Sinan çoktan ölmüş!''

29 Haziran 2021 Salı 11:39 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 11:39

Kefaret 32. Bölüm 2. Fragmanı ekrana geldi. Yeni gününde yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat yer alıyor. Kefaret 32. Bölüm 2. Fragmanında Zeynep, Sinan'ın iyileşmesiyle birlikte, aslında onun tanıdığı Sinan'ın çoktan ölmüş olduğunu fark eder. Kefaret, 32. bölümüyle Perşembe akşamı FOX Tv'de izleyenleriyle buluşacak. İşte Kefaret 32. Bölüm 2. Fragmanı.

KEFARET 32. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI





KEFARET 32. BÖLÜM 1. FRAGMAN





Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer alıyor.

Kefaret dizisi, yeni bölümleriyle Perşembe akşamı FOX Tv'de olacak.

KEFARET SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kefaret son bölümde Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır.

Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Kafasını toparlayamayan Sinan operasyon sırasında vurulur.

Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar.

Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır.

Zeynep'in Ahmet'in evinde olmasını sindiremeyen Sinan ona evine dönmesini söyler.

Diğer yandan kurumdan gelen haber Zeynep'i hem sevindirir hem de ikilemde bırakır. Sinan ile birlikte Sude'nin evlatlık işlemleri için başvurabileceklerini söyler. Zeynep ne yapacak?

Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar.

Ayşe Hanım ise demans hastası olduğunu ögrenir. Hastalığını kabul edemeyen Ayşe hanım üzüntüden bunalıma girer.

Kefaret 32. bölüm ne zaman?