Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölüm full izle Youtube! Kendi Düşen Ağlamaz 12. Bölüm izle!

TRT1'in sevilen komedi dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 12. Bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp ve Serhan Onat'ın yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 12. bölümünde Kadirden gelen telefonla acaba Alize; Serkan'ın ve babasının kurduğu oyunu ve söyledikleri yalanı öğrenecek midir? İşte kaçıranlar için Kendi Düşen Ağlamaz 12. Bölüm izleme bağlantısı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12.BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi her perşembe TRT1'de...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12.BÖLÜM ÖZET

Kendi Düşen Ağlamaz 12. Bölümde Hayri ve Kezban'ın Türkan'ı da yanlarına alarak yaptıkları baskın, herkesi şok etmiştir.

Kadir, kız istemeye gelmişken Türkanla karşılaşmıştır. Ama yaşayacağı asıl şok, bu değildir. Öğrendiği gerçeğin ağırlığını taşıyamaz ve bir süre ortalardan kaybolur.

Serkan ise yıllar sonra annesiyle karşılaşmanın şokunu diğerlerinden farklı şekilde yaşamakta, onu yok saymaktadır. Bu yüzden planını değiştirmeyecek, Alize ile adım attığı gerçek evlilik yolundan dönmeyecektir. Geçmişini mahveden annesinin geleceğini de mahvetmesine izin vermeyecektir.

Kına hazırlıkları tam gaz devam ederken, Kezban'ın Serkan'a kınada Alizeye takması için verdiği aile yadigarı broş Bahattin'in yeni mesleği, hokkabazlığın kurbanı olmuş; Serkan hem broşu bulmuş hem de annesini hırsız damgasından kurtarmıştır. Yani Serkan, planını hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecektir.

Tüm engeller savuşturulup kına gecesi gelip çattığında, Nurettin'in korktuğu başına gelmiştir. Kadir, dönmeye karar vermiştir. Kadirden gelen telefonla acaba Alize; Serkan'ın ve babasının kurduğu oyunu ve söyledikleri yalanı öğrenecek midir?