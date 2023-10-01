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Dizi

Kirli Sepeti dizisi 2. bölüm izle tek parça! Kirli Sepeti 2. Bölüm full izle!

Kirli Sepeti dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. FOX TV'de ekrana gelen dizide İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatları ele alınıyor. Kirli Sepeti 2. bölümde Canan tarafından iyice rencide edilen Songül için artık kapı görünür. İşte Kirli Sepeti 2. Bölüm full izleme bağlantısı

1 Ekim 2023 Pazar 17:28 - Güncelleme:
Kirli Sepeti dizisi 2. bölüm izle tek parça! Kirli Sepeti 2. Bölüm full izle!
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Kirli Sepeti 2. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği yeni dizi Kirli Sepeti'nde; Aşkın, sırların ve yalanların ortasında sırt sırta vermiş üç kadının hikayesi ele alınıyor. İşte kaçıranlar için Kirli Sepeti 2. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

KİRLİ SEPETİ 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Kirli Sepeti Pazar saat 20.00'de FOX TV'de...

KİRLİ SEPETİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi 2. bölümüyle ekrana geliyor.

Kirli Sepeti 2. Bölümde Ahmet'in geri dönmesiyle gereksiz kıskançlıklara giren Canan tarafından iyice rencide edilen Songül için artık kapı görünür.

Kapının önüne konmak üzere olan Medine'nin başına bu belayı getiren Hayriye ona yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışır fakat o da Nergis ve Yasemin'in kardeş kavgasında arada sıkışıp kalır.

Meryem'in notunu bulan İlkgül, Kahraman ile birlikte gerçeklerin peşine düşmeyi kabul eder ama önce kırık kalbini onarması gerekir.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU

Krizantem Evleri'nde bakıcı olarak görev yapan Meryem'in ölümü, site sakinlerinin yalnızca bir kısmını etkiler. Ev sahipleri, hayatlarına normal şekilde devam ederlerken, yıllarca hizmet veren Songül, hem kendi hem de kızı İlkgül için zorlu bir süreçle karşı karşıyadır.

Songül, İlkgül'ün ayakta kalmasına yardımcı olmaya çalışırken, aynı evde beklenmedik bir olaya tanık olan Medine, hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalır. Bu sırada arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye, beklenmedik bir şekilde daha büyük sorunların içine sürüklenir.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.

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