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Dizi

Kısmet dizisi 3. Bölüm izle! Kısmet 3. bölüm full izle!

Kısmet 3. bölüm izleyicisiyle buluştu. Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Doğan, Ceylan'a herkesin önünde evlilik teklifi eder. Ceylan, Doğan'a ne cevap verecek? İşte Kısmet dizisi 3. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

7 Temmuz 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Kısmet dizisi 3. Bölüm izle! Kısmet 3. bölüm full izle!
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Kısmet dizisi 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizide Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi ekrana taşınıyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Özge Özacar'ın yer aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kısmet 3. bölüm izleme sayfası

KISMET DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLE!

Kısmet dizisi yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de FOX TV'de...

KISMET 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kısmet 3. bölümde Doğan, annesi Sema ve patronu Namık Bey ile Ceylanı istemeye gider. Ancak burada aksilikler yakasını bırakmaz. Panik atak geçirir ve kızı isteyemezler.

Nilüfer, yıllar sonra gençlik aşkı Başkomiser Mert'le buluşur ve ondan kayıp olan kocasıyla ilgili yardım ister. Reis, Doğan'a ne yapıp edip Melike'nin Taner'e dönmesine engel olmasını söyler.

Cevdet'in, Melda ve Peri'ye yardım edeceğim derken başına bir kaza gelir. Melike, DNA testi için ona gereken şeyleri Roza yoluyla ele geçirir ama bu arada da Taner, Melike'ye kendisiyle ilgili bilgileri verenin Roza olduğunu öğrenir ve genç kadınla ona yardım eden güvenlikçiyi kaçırır.

Melike'yle Doğan, Roza'nın pasaportunu almak için Reis'in ofisine girmeye çalıştıkları sırada büyük bir mafya çatışmasının içine düşerler. Doğan, Ceylan'a herkesin önünde evlilik teklifi eder.

KISMET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı'nda başlayan Doğan'ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike'nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.

KISMET OYUNCULARI KİMLER?

Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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