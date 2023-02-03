Kızılcık Şerbeti dizisi 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti 15. Bölümde Ömer, resmi olarak boşandığı Leman'a üç kere "boş ol" diyerek tüm ailesinin önünde imam nikahını da bozuyor. Kıvılcım ve Ömer arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran Leman herkesi şoke ederken, Ömer'in Kıvılcım'a aşk itirafından sonra aileler arasındaki dengeler nasıl değişecek? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 15. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Kızılcık Şerbeti 15. bölümde Ömer'in "Ben Kıvılcım'a aşığım" sözleri damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti 15. bölümde Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.

Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır.

Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır.

Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.