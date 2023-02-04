Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen son bölümünü izleyemeyenler, dizinin tekrarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Her hafta cuma günü Show Tv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti tekrarı ne zaman? İşte Show Tv yayın akışı Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü saatleri

KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI NE ZAMAN?

5 Şubat Pazar günü 14.30'da Show Tv'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tekrarı ekrana gelecek. Yine aynı günün gecesinde 00.15'te Kızılcık Şerbeti'nin tekrarı yayınlanacak.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00'de Show TV'de.

Kızılcık Şerbeti 15. son bölüm izle!

Kızılcık Şerbeti 15. bölümde Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.

Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.

Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olur.

Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşur.

Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

5 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI



Tarkan Altın Madalyon 06:30

İbo ile Güllüşah 08:00

Pazar Sürprizi Canlı 10:00

Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm 13:00

Kızılcık Şerbeti Tekrar 14:30

Hafta Sonu Ana Haber Canlı 18:25

Güzel Günler Yeni Bölüm 20:00

Kızılcık Şerbeti Tekrar 00:15

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar 02:45

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