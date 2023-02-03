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Dizi

Yalı Çapkını 20. bölüm izle! Yalı Çapkını 20. bölüm izle full hd tek parça!

Yalı Çapkını 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 20. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 20. Bölüm full izle!

3 Şubat 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 20. bölüm izle! Yalı Çapkını 20. bölüm izle full hd tek parça!
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Yalı Çapkını 20. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait sizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Yalı Çapkını 20. bölümde Seyran'ın Pelin'i yaka paça dışarı attığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi. Ferit, bu olay karşısında ne tepki verecek? İşte Yalı Çapkını 20. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını 20. bölümde Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır.

Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

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