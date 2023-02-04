3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını reyting sıralaması

3 Şubat reyting sonuçları: Cuma Kanal D'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında isimli yabancı sinema filmi izleyiciyle buluşacak. Aynı saatte ATV'de Ateş Kuşları, TRT1'de Barbaros Hayreddin, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TV8'de Sıfırıncı Gün, Star TV'de Yalı Çapkını isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Peki Cuma akşamı en çok ne izlendi? İşte 3 Şubat 2023 reyting sonuçları

3 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Ateş Kuşları", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada "Ateş Kuşları", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.

3 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.