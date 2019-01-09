Koray Avcı son dakika sağlık durumu Koray Avcı kimdir kaç yaşında hastalığı nedir
Sesiyle ve söylediği şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Koray Avcı, kestirmeyi düşünmüyorum dediği saçlarına veda etti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında saçını kestirdiği kısmı eline alıp paylaşarak yeni imajını sevenlerine duyurdu. Paylaşılan fotoğraflara kısa süre içinde binlerce beğeni gelirken, Avcı'nın takipçileri bir hastalığı mı var sorusunu sormaya başladı.
Sokakta söylediği şarkılarla bir anda ünlenen ve müzik listelerinde zirveyi oynayan Koray Avcı, katıldığı bir ödül töreninde hastalığından bahsederek saçını neden kestirdiğini açıkladı. Katıldığı bir ödül töreninde ise saçını neden kestirdiği hakkında soruları cevaplayan Avcı, "Biraz tazelenmek istedim hepsi bu. Çokta kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen değişiklik iyi gelir insana.'' şeklinde konuştu. Zayıflamasıyla da dikkat çeken Avcı, ödül töreninden çıkınca hastaneye gideceğini ekleyerek rahatsızlığı hakkında konuştu. Avcı, 1 Ocak 1984, Ankara doğumlu, söz yazarı, bestekar, müzisyen ve şarkı yorumcusudur. Şarkıcı aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Müzik yolculuğuna Ankara’daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. 2008 yılında “Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü” kazanıp, Ankara’yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla’ya gider. 2010 yılında Muğla’da üniversite hayatına devam ederken Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp beatbox yapmıştır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.