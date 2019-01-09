Koray Avcı son dakika sağlık durumu Koray Avcı kimdir kaç yaşında hastalığı nedir

Sokakta söylediği şarkılarla bir anda ünlenen ve müzik listelerinde zirveyi oynayan Koray Avcı, katıldığı bir ödül töreninde hastalığından bahsederek saçını neden kestirdiğini açıkladı. Katıldığı bir ödül töreninde ise saçını neden kestirdiği hakkında soruları cevaplayan Avcı, "Biraz tazelenmek istedim hepsi bu. Çokta kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen değişiklik iyi gelir insana.'' şeklinde konuştu. Zayıflamasıyla da dikkat çeken Avcı, ödül töreninden çıkınca hastaneye gideceğini ekleyerek rahatsızlığı hakkında konuştu. Avcı, 1 Ocak 1984, Ankara doğumlu, söz yazarı, bestekar, müzisyen ve şarkı yorumcusudur. Şarkıcı aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Müzik yolculuğuna Ankara’daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. 2008 yılında “Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü” kazanıp, Ankara’yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla’ya gider. 2010 yılında Muğla’da üniversite hayatına devam ederken Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp beatbox yapmıştır.

42 DERECE ATEŞLE YANIYORUM

Avcı, geçtiğimiz akşam katıldığı Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına geçerek rahatsızlığından şu sözlerlebahsetti: "42 derece ateşle yanıyorum, üç tane serum yedim. Büyük olasılıkla da buradan çıkınca hastaneye gideceğim'' diyen Avcı, konuşmasını engelli kardeşleri hakkında devam ettirdi:

KORAY AVCI KİMDİR

Avcı, 1 Ocak 1984, Ankara doğumlu, söz yazarı, bestekar, müzisyen ve şarkı yorumcusudur. Şarkıcı aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Müzik yolculuğuna Ankara’daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır.

2008 yılında “Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü” kazanıp, Ankara’yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla’ya gider. 2010 yılında Muğla’da üniversite hayatına devam ederken Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp beatbox yapmıştır.

Avcı'nın hayatı sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler. 2012 yılında okul bittikten sonra Ankara’ya temelli dönen Koray Avcı, artık Ankara sokaklarında çalmaya başlar.

Yine 2012 yılı içerisinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine Koray, kendi videolarını çekip YouTube gibi sosyal medya platformlarında yayınlamaya başlar.

Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaşır. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verir. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır.

Avcı, 2015’de “Aşk İle” isimli ilk solo albümünü yayınlar.