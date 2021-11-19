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Dizi

Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde! Osman Sınav'dan yeni dizi: Yalnız Kurt

Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım daha geliyor. Yapımcısı Osman Sınav olan Yalnız Kurt dizisi, Atv'de ekrana gelecek. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İşte oyuncu kadrosunda Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Polat Bilgin, Deniz Evin ve Murat Han gibi isimlerin yer alacağı Yalnız Kurt'tan ilk fragman.

19 Kasım 2021 Cuma 16:46 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 16:46
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Yalnız Kurt dizisi yayın hayatına girmeye hazırlanıyor. Osman Sınav'ın yapımcılığında ve M. Çağatay Tosun'un yönetmenliğinde çekilecek Yalnız Kurt'tun Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturuyor. Yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Etkileyici oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt kadrosunda; Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Polat Bilgin, Deniz Evin ve Murat Han bir araya geldi.

YALNIZ KURT 1. TANITIM

Kurtlar Vadisi, ilk kez 2003 yılında yayınlandığında tüm Türkiye'de büyük bir izleyici kiltesi kazanmıştı. Birçok ilki barındıran dizi dört sezondan oluşmuş, filmleri de çekilmişti. Kurtlar Vadisi 2005 yılında sona erdi. Yalnız Kurt dizisi işleyiş olarak Kurtlar Vadisi'ne benzeyecek.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Osman Sınav imzalı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yoğun ilgi ile karşılandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgilere göre Yalnız Kurt dizisi 2022 yılının Şubat ayında ekranlara gelecek.

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

Ama artık yeter!

Unutma, unutturma.

Bizim olduğumuz her yerde onlar da vardı.

Kanlı tuzaklar, kirli oyunlar, hain planlar,

ihanetler, cinayetler,

Efsane yeniden başlıyor.

Dumanlı dağ börüsü,

Dulkadir delisi, Adem'ler evreni,

İslam dini kuvveti,

Seksen bin er heybeti,

Kara Kılıcın keskini,

Sahar okların temreni,

Yalnız Kurt eli kanlı kuklacıya,

Acımasız canavar Golyat'a karşı.

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